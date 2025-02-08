Kapalıçarşı’daki kara para vurgunu iddiasına ilişkin soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Kapalıçarşı’daki kara para vurgunu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade verip 2 milyon lira üzeri işlem hacmi olan ve hesap açarak başka kişilere verdiği yönünde savunma yapan 20 şüpheli tutuklama talebiyle, 20 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.
10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden 10'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. hakkında da 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.
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