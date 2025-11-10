Video Yaşam Kapıda ödeme yöntemiyle 85 bin 750 TL dolandırılmıştı, banka mağduriyetini giderdi | Video
10.11.2025 | 11:28

Artvin'in Hopa ilçesinde kapıda ödeme yöntemiyle yaptığı alışverişin ardından kredi kartından bilgisi dışında 85 bin 750 TL çekilmesi sonucu dolandırılan şahsın mağduriyeti giderildi.

Edinilen bilgiye göre, Hopa ilçesinde uzun yıllardır esnaflık yapan ve yerel bir gazetenin sahibi olan Yüksel Yeğen, 21 Ekim akşamı bir market uygulaması üzerinden bin 90 TL'lik sipariş verdi. Siparişin evine teslim edilmesinin ardından ödemeyi kapıda kredi kartıyla yapan Yeğen, yaklaşık iki saat sonra bankasından hesabından yüklü miktarda para çekildiğine dair mesaj aldı. Durumu fark eden Yeğen, büyük şaşkınlık yaşayarak bankasıyla iletişime geçti. Olay sonrası yapılan incelemede Yeğen'in mağduriyeti giderildi.

Yüksel Yeğen yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta evimden gerçekleştirdiğim alışveriş sonrasında kredi kartımdan bilgim dışında bir miktar para çekilmişti. Bununla ilgili mağduriyetimi kamuoyuyla paylaşmıştım. İlgili banka şubesiyle yaptığımız görüşmeler sonucunda işlemin bilgim dışında gerçekleştiği ve mağdur olduğum tespit edildi. Sanırım olayın basına da yansıması etkili oldu. Banka tarafından mağduriyetim giderildi, param hesabıma yatırıldı. Yine de kredi kartı kullanırken dikkatli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

