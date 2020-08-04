Video Yaşam Kapıya tırmanan yılan korkuttu | Video

Kapıya tırmanan yılan korkuttu | Video

Kapıya tırmanan yılan korkuttu | Video
04.08.2020 | 18:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kapıya tırmanan yılan korkuttu | Video 00:28
Kapıya tırmanan yılan korkuttu | Video 04.08.2020 | 18:14
Son Dakika: İstanbul Taksim'de vatandaşların kabusu olan otopark değnekçileri hakkında flaş gelişme | Video 00:11
Son Dakika: İstanbul Taksim'de vatandaşların kabusu olan otopark değnekçileri hakkında flaş gelişme | Video 04.08.2020 | 17:37
Son Dakika: Malatya Belediye Başkanı'ndan yaşanan depreme ilişkin açıklama | Video 01:17
Son Dakika: Malatya Belediye Başkanı'ndan yaşanan depreme ilişkin açıklama | Video 04.08.2020 | 17:06
Balıkesir Edremit'te cankurtaran teknesiyle yarışan yunuslar kamerada | Video 01:34
Balıkesir Edremit'te cankurtaran teknesiyle yarışan yunuslar kamerada | Video 04.08.2020 | 17:00
Son Dakika Haberi: YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan YKS'de flaş üniversite tercihi açıklaması | Video 04:24
Son Dakika Haberi: YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan YKS'de flaş üniversite tercihi açıklaması | Video 04.08.2020 | 16:32
Malatya Pütürge'deki 5.2'lik deprem anı Elazığ'da kameralara yansıdı | Video 00:11
Malatya Pütürge'deki 5.2'lik deprem anı Elazığ'da kameralara yansıdı | Video 04.08.2020 | 13:12
Menderes'te yangının çıktığı an İHA'larca böyle görüntülendi | Video 04:08
Menderes'te yangının çıktığı an İHA'larca böyle görüntülendi | Video 04.08.2020 | 16:34
Son Dakika Haberi: HDP'li vekil Mensur Işık'a eşini yaralama suçundan 8 yıla kadar hapis | Video 02:38
Son Dakika Haberi: HDP'li vekil Mensur Işık'a eşini yaralama suçundan 8 yıla kadar hapis | Video 04.08.2020 | 16:04
Malatya depremi sonrası en çok araştırılan konu: Türkiye deprem haritası yeniden çıkarılıyor! | Video 01:26
Malatya depremi sonrası en çok araştırılan konu: Türkiye deprem haritası yeniden çıkarılıyor! | Video 04.08.2020 | 14:37
Son Dakika Haberi: Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku olayında flaş gelişme! Bilirkişi raporu açıklandı | Video 08:11
Son Dakika Haberi: Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku olayında flaş gelişme! Bilirkişi raporu açıklandı | Video 04.08.2020 | 12:40
Son Dakika: Hatice Şimşek'in erkek arkadaşı itiraf etti: Alkollüydük, dövdüm | Video 01:13
Son Dakika: Hatice Şimşek'in erkek arkadaşı itiraf etti: Alkollüydük, dövdüm | Video 04.08.2020 | 12:31
Malatya'da hastanedeki 5,2'lik deprem anı paniği kamerada | Video 00:19
Malatya'da hastanedeki 5,2'lik deprem anı paniği kamerada | Video 04.08.2020 | 13:35
SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! 5.2 büyüklüğünde... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 01:47
SON DAKİKA: Malatya deprem ile sallandı! 5.2 büyüklüğünde... AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 04.08.2020 | 12:57
Son Dakika: Malatya Pütürge'de 5,2 büyüklüğünde deprem! Deprem bölgesinden ilk görüntüler... | Video 02:26
Son Dakika: Malatya Pütürge'de 5,2 büyüklüğünde deprem! Deprem bölgesinden ilk görüntüler... | Video 04.08.2020 | 12:59
Ardahan'da sele kapılan dananın sürüklenme anı kameralara yansıdı | Video 01:51
Ardahan'da sele kapılan dananın sürüklenme anı kameralara yansıdı | Video 04.08.2020 | 12:31
Konya'da kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme tokat dövülme anı güvenlik kamerasında | Video 03:01
Konya'da kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme tokat dövülme anı güvenlik kamerasında | Video 04.08.2020 | 11:43
Marmara Denizi'nde arıza yapan feribotun yolcularından şok iddialar 'Kadınlarla içki içip dans ediyorlardı' | Video 01:31
Marmara Denizi'nde arıza yapan feribotun yolcularından şok iddialar 'Kadınlarla içki içip dans ediyorlardı' | Video 04.08.2020 | 12:13
Sakarya Kaynarca'da çevre felaketi! 'Balık, kuş, yılan, ördek ne varsa öldü!' | Video 04:45
Sakarya Kaynarca'da çevre felaketi! 'Balık, kuş, yılan, ördek ne varsa öldü!' | Video 04.08.2020 | 11:46
Son Dakika: İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını | Video 02:48
Son Dakika: İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını | Video 04.08.2020 | 11:15
Son Dakika Haberi: İstanbul'da güvenlik kamerasını izleyen kadına büyük şok! Teker teker ortadan kayboluyorlardı | Video 01:00
Son Dakika Haberi: İstanbul'da güvenlik kamerasını izleyen kadına büyük şok! Teker teker ortadan kayboluyorlardı | Video 04.08.2020 | 10:47

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir evin kapısına tırmanan 2 metre uzunluğundaki  yılan korkuttu. Yılan yakalanıp, doğal ortamına bırakılırken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Acıpayam ilçesinin kırsal Olukbaşı mahallesinde bugün sabah saatlerinde Baha Akşit ve ailesi evlerine girmek isterken, demir kapı üzerinde 2 metre uzunluğunda yılan olduğunu fark etti. Kapıya tırmanan yılanı görenler korkuya kapıldı, eve yaklaşamadı. Ev sahipleri yılanın eve girmesinden korkarken cep telefonuyla da tırmanmasını görüntüledi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Yergin, büyük bir soğukkanlılıkla kapıdaki yılanı yakalayıp, doğaya bırakmasıyla, herkes rahat bir nefes aldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA