Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video
26.11.2025 | 08:49
Elazığ’da bir marketten çıkarken cam kapıyı fark etmeyen kişi, kafasını çarpıp geriye savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
