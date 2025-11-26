Video Yaşam Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video
Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video

Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video

26.11.2025 | 08:49

Elazığ’da bir marketten çıkarken cam kapıyı fark etmeyen kişi, kafasını çarpıp geriye savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Rızaiye Mahalle'sinde bulunan bir markette yaşandı. Markete giren kişi alışveriş yaptıktan sonra çıkarken cam kapıyı fark etmeyerek kafasını çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapının camı kırılarak yere savruldu. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video 00:24
Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video 26.11.2025 | 08:49
Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı | Video 00:30
Sahte altın bozduran şahıslar suç makinesi çıktı: 5 gözaltı | Video 26.11.2025 | 08:42
19 yaşındaki Adnan Tekgöz, halay çekerken öldürülmüştü! Annesi konuştu: Gözlerinin içine baktım, hiçbir pişmanlığı yoktu | Video 00:43
19 yaşındaki Adnan Tekgöz, halay çekerken öldürülmüştü! Annesi konuştu: "Gözlerinin içine baktım, hiçbir pişmanlığı yoktu" | Video 25.11.2025 | 16:54
Şanlıurfa Adliyesi’nde patlama! Yaralılar var | Video 09:37
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Yaralılar var | Video 25.11.2025 | 16:30
Son Dakika: Şanlıurfa Adliyesi’nde patlama; yaralılar var | Video 01:57
Son Dakika: Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama; yaralılar var | Video 25.11.2025 | 15:56
‘Hayalet gönderi’yle uyuşturucu sevkiyatı yapan ’kargo’ şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video 00:36
‘Hayalet gönderi’yle uyuşturucu sevkiyatı yapan 'kargo' şebekesine operasyon: 10 gözaltı | Video 25.11.2025 | 15:24
Takside eski eşini öldürmüştü! Taksiye bindikleri anlar ortaya çıktı | Video 01:08
Takside eski eşini öldürmüştü! Taksiye bindikleri anlar ortaya çıktı | Video 25.11.2025 | 15:17
Takside karısını öldüren katil koca böyle gözaltına alındı | Video 00:34
Takside karısını öldüren katil koca böyle gözaltına alındı | Video 25.11.2025 | 15:13
Baba evinde ağabeyini öldüren kardeşten pes dedirten ifade: Pişman değilim | Video 02:47
Baba evinde ağabeyini öldüren kardeşten "pes" dedirten ifade: "Pişman değilim" | Video 25.11.2025 | 14:34
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 01:04
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:22
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti! Katil zanlısının eve geliş anı kamerada | Video 02:40
Kocası tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti! Katil zanlısının eve geliş anı kamerada | Video 25.11.2025 | 13:22
İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video 07:42
İBB, Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini yarım bıraktı, vatandaş çileden çıktı | Video 25.11.2025 | 13:22
Batman’da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector’a yakalandı | Video 01:17
Batman'da uyuşturucu tacirleri hassas burun Hector'a yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:22
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 01:04
2 milyon liralık vurgunun şüphelileri yolcu otobüsünde yakalandı | Video 25.11.2025 | 13:21
Avcılar’da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı | Video 00:41
Avcılar'da iş makinesi taşıyan TIR üst geçide çarptı | Video 25.11.2025 | 12:56
Antalya’da acı olay: Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 02:44
Antalya'da acı olay: Ekmek almak için çıkmıştı; kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti! Kaza anı kamerada | Video 25.11.2025 | 11:50
Pendik’te zehir tacirine baskın: 71 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:03
Pendik’te zehir tacirine baskın: 71 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 25.11.2025 | 11:48
Mardin’de vahşet! Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları kafalarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 01:46
Mardin'de vahşet! Anne, baba ve 5 yaşındaki çocukları kafalarından vurulmuş halde ölü bulundu | Video 25.11.2025 | 11:02
Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış! Yolcularla birlikte acile böyle çekti | Video 06:09
Otobüste fenalaşan adam için zamanla yarış! Yolcularla birlikte acile böyle çekti | Video 25.11.2025 | 10:46
Kilis’te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı | Video 00:17
Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı | Video 25.11.2025 | 10:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY