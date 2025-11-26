Kapıyı fark etmeyince, kafasıyla camı kırdı | Video 26.11.2025 | 08:49 Elazığ’da bir marketten çıkarken cam kapıyı fark etmeyen kişi, kafasını çarpıp geriye savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Rızaiye Mahalle'sinde bulunan bir markette yaşandı. Markete giren kişi alışveriş yaptıktan sonra çıkarken cam kapıyı fark etmeyerek kafasını çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapının camı kırılarak yere savruldu. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.