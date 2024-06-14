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Kar maskeli beşler suçüstü yakalandı | Video

Kar maskeli beşler suçüstü yakalandı | Video

14.06.2024 | 09:45

İstanbul Büyükçekmece’de inşaat alanlarını soyan kar maskeli beş kişilik çetenin üyeleri; Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Toplamda 183 suç kaydı olan beş çete üyesi tutuklandı.

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Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Büyükçekmece İlçesi'nde özellikle sabah saatlerinde inşaat sahalarında meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Hırsızların, 11 Haziran Salı sabahı saat 06.00 sıralarında Büyükçekmece İlçesi Kamil Oba Mahallesi'ndeki bir sokakta plakasız araçla ve kar maskeleriyle dolaştıkları saptandı. Beş kişi polislerin "Dur" ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Kovalamaca yaşandı. Hırsızlar kaçarken, çaldıkları inşaat malzemelerini polis aracının önüne fırlattı ve polislerin kaza yapmasını sağlamaya çalıştı. Polis aracı ve bazı sivil araçlar zarar gördü. Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde kazaya karışan hırsızlar kaçmaya devam devam etti. Hırsızlar, Fatih Mahallesi E5 Yolu üzerinde yakalandı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK…

Kovalamaca sırasında hafif şekilde yaralanan iki polis memuru tedbiren hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. G.C. (19)'nin 40, S.A. (28)'nın 42, F.A. (35)'nın 59, S.A. (22)'nın 25 ve M.E. (17)'nin 17 olmak üzere "Hırsızlık, Sahtecilik, Resmi Belgede Sahtecilik, Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama" başta olmak üzere toplamda 183 suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. F.A.'nın dokuz ayrı suç dosyasından, S.A.'nın iki ayrı suç dosyasından, M.E.'nin ise bir suç dosyasından arandığı da tespit edildi. Gözaltına alınan ve 2024 yılı içerisinde farklı adreslerde toplam 13 suça karıştıkları tespit edilen beş çete üyesine 44 bin 50 lira trafik cezası kesildi. Yasal işlemleri sonrası "Hırsızlık, Mala Zarar Verme, Görevli Memura Mukavemet ve Trafik Güvenliğinin Tehlikeye Düşürülmesi" başta olmak üzere 13 olaydan adliyeye sevk edilen çete üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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