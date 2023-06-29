Karabük'te kayınpeder dehşeti! Balkondan tırmanıp girdiği evde gelinini kafasından vurdu | Video
Karabük'te cezaevine girmesine sebep olan gelini oğlu ve eşini öldürmek için balkondan tırmanarak eve giren şahıs gelinini tabancayla öldürdü.
Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 19 yaşındaki gelin Çimen'in hayatını kaybettiği tespit edilerek, genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltındaki Tarık Çimen'in ise polislere verdiği ilk ifadesinde oğlu ve gelini ile düğün meseleleri yüzünden 3 ay önce aralarında tartışma çıktığı, bu nedenle oğlu ve gelininin kendisine iftira atarak cezaevine girmesine sebep olduklarını, 22.06.2023 tarihinde cezaevinden tahliye olduğunu, 29 Haziran gece saatlerinde, kendisine iftira atarak ceza almalarına sebep olan oğlu Samet, eşi Güler ve gelini Karbeyaz Çimen'i öldürmek maksadıyla ikametine gittiğini, eve balkondan tırmanarak girdiğini ve salon kısmında gelinini yanında getirdiği tabanca ile vurduktan sonra yaşanan arbede sonrasında ikametten kaçtığını beyan ettiği öğrenildi.
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