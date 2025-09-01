Karabükteki orman yangını 21 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor | Video 01.09.2025 | 12:18 Karabük’te 21 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangında ikinci güne girildi.Rüzgarın etkisiyle Harmancık Köyü mevkiinde etkili olan yangında 21 saat geride kaldı. Engebeli bölgelerde iş makineleri ile arazözler için yol açma çalışmaları devam ederken hem havadan hem karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.