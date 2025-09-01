Karabükteki orman yangını 21 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor | Video
Karabük’te 21 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Rüzgarın etkisiyle Harmancık Köyü mevkiinde etkili olan yangında 21 saat geride kaldı. Engebeli bölgelerde iş makineleri ile arazözler için yol açma çalışmaları devam ederken hem havadan hem karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
