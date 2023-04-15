Tarihi yolculuğu Berat Albayrak başlatmıştı! Karadeniz gazında son 5 gün
"Bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisi ile, yılda en az Karadeniz'de 2 tane, Akdeniz'de 2 tane kuyu kazacağız." Türkiye'nin tarihi enerji yılında 2017 yılında dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın bu sözleriyle başladı. Albayrak, yerli sondaj filosunu kurdu, Türkiye'yi enerjide bağımsız ülkeler listesine sokacak stratejik adım böylece atıldı. 1 yıl sonra Fatih Sondaj Gemisi gemisi keşif için açıldı. Türkiye'nin enerji bağımlılığını önemli derecede azaltacak olan Karadeniz gazı adım adım geliyor. Karadeniz gazı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Nisan'da düzenlenecek "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile karaya ulaştırılacak.
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