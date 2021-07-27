Karadeniz'de Asya Kaplan sivrisineği uyarısı! Asya Kaplan sivrisineği ile nasıl mücadele edilecek?

Karadeniz Bölgesi'nde de görülmeye başlayan Asya Kaplan sivrisineği nereden geldi? Asya Kaplan sivrisineği ile nasıl mücadele edilecek? Asya Kaplan sivrisineği hastalık yayıyor mu? Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Mustafa Emin Dinççağ, Asya Kaplan sivrisineği ile merak edilenleri açıkladı...