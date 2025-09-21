Video Yaşam Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Uzman isim yanıtladı | Video
Karadeniz Bölgesini etkisi altına alan sağanak yağışlar, Rize ve Artvin'de sele sebep oldu. Peki sel bölgesinde sağanak yağışlar sürecek mi? Sel riski devam ediyor mu? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, A Haber'de cevapladı.

