Karaköy’de fenomenlerin partisi olaylı bitti! Masa ve şişeler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video
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Karaköy’de bir gece kulübünde parti veren sosyal medya fenomenleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Masa, şişe ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları kameralara yansırken, mekandaki fenomenlerden 3'ü alnından yaralandı. Hastanede darp raporu alan fenomen Batuhan Şahin, emniyete giderek şikayetçi oldu.
MASA, YUMRUK VE ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU
Kavga sonucunda Batuhan Şahin ve diğer iki fenomen genç aldığı darbelerle yaralanırken, hem içeride hem de dışarıda yaşanan kavga ise kameralara yansıdı. Olayın ardından hastanede tedavi gören ve darp raporu alan Şahin ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Öte yandan Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin, sosyal medya hesaplarından olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.