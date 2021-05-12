Karaman Ermenek'te ahşap evde çıkan yangın, 3 eve daha sıçradı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, ahşap evde başlayan yangın, bitişikteki 3 eve daha sıçradı. Evlerde yaşayan aileler komşuları tarafından tahliye edilirken, alevlerin sardığı evlerden 2'si kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Ermenek ilçesi Değirmenlik Mahallesi'nde Mustafa Yüksel'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın, kısa sürede ahşap evi sardı. Alevler bitişikte bulunan 3 eve daha sıçradı. Komşular, evlerde yaşayan Mustafa Yüksel ve Durmuş Sözen'i uyandırıp, dışarı çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ahşap ve kerpiç evlerden yükselen alevlere müdahale eden ekipler, zaman zaman güçlük çekti. Çevrede oturanlar da itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına destek verdi. Bir evde başlayıp 3 eve sıçrayan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 ev kullanılamaz hale geldi. 2 evde de yaşayan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürdürürken, polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.