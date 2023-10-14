Kargo ile gönderilen rahlelerden kaçak telefonlar çıktı | Video 14.10.2023 | 10:13 ADANA'da polis ekipleri, kargo şubesinden çıkan şüpheli S.A.'nın teslim aldığı kolideki rahlelerin içine gizlenmiş 19 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kargo şubesinde çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı. Şubenin önünde fiziki takip başlatan ekipler, şüpheli S.A.'nın adına gelen koliyi alıp, çıkmasının ardından harekete geçti. Polis, motosikletle adresten ayrılan şüpheli S.A.'yı durdurup, gözaltına aldı. Açılan kolideki 4 rahlenin içine zulalanmış gümrük kaçağı 19 cep telefonu ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelinin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.