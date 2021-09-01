Video Yaşam Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, "cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyip ağladı | Video

Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, "cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyip ağladı | Video

Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı,
01.09.2021 | 12:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı karısının KADES butonuna bastığını polis kapıya gelince öğrenen adam çılgına döndü | Video 02:12
Tartıştığı karısının KADES butonuna bastığını polis kapıya gelince öğrenen adam çılgına döndü | Video 01.09.2021 | 13:25
Şanlıurfa’da düğünde şoke eden olay! Şov yapmaya çalışan davulcu böyle alevler içinde kaldı... 00:42
Şanlıurfa'da düğünde şoke eden olay! Şov yapmaya çalışan davulcu böyle alevler içinde kaldı... 01.09.2021 | 13:30
Boşandığı eski eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen Ebru Yüksel cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 05:34
Boşandığı eski eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen Ebru Yüksel cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.09.2021 | 12:53
Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, cinler yüzünden cinayet işlediğini söyleyip ağladı | Video 02:40
Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı, "cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyip ağladı | Video 01.09.2021 | 12:53
SON DAKİKA: Müge Anlı’da canlı yayında şok cinayet iddiaları: Geçek katil kim? Büyükşen olayında sular durulmuyor... 18:43
SON DAKİKA: Müge Anlı'da canlı yayında şok cinayet iddiaları: Geçek katil kim? Büyükşen olayında sular durulmuyor... 01.09.2021 | 12:28
Halı, elektrik kablolarının üzerine düştü, 5 kişi saniyelerle ölümden döndü | Video 04:26
Halı, elektrik kablolarının üzerine düştü, 5 kişi saniyelerle ölümden döndü | Video 01.09.2021 | 11:33
Depreme dükkan önünde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada | Video 01:01
Depreme dükkan önünde yakalanan vatandaşların panik anları kamerada | Video 01.09.2021 | 11:23
Önce kaza yaptı, sonra arabanın kırılan tamponu ile saldırdı | Video 03:50
Önce kaza yaptı, sonra arabanın kırılan tamponu ile saldırdı | Video 01.09.2021 | 11:05
İstanbul Tuzla TEM Otoyolu’nda araç takla attı: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 03:11
İstanbul Tuzla TEM Otoyolu'nda araç takla attı: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... 01.09.2021 | 09:57
İstanbul Esenyurt’ta, işçiler için ayırılan parayı çalan hırsızlar kamerada 03:36
İstanbul Esenyurt'ta, işçiler için ayırılan parayı çalan hırsızlar kamerada 01.09.2021 | 09:58
’Sultan 2. Abdülhamid’in rüyası’ Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı | Video 04:53
'Sultan 2. Abdülhamid'in rüyası' Filyos; doğalgaz rezerviyle taçlandı | Video 01.09.2021 | 10:49
Bisikletli genç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya böyle çarptı | Video 01:17
Bisikletli genç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya böyle çarptı | Video 01.09.2021 | 10:49
ABD’li kızlar Adana’da köy hayatı yaşadı | Video 05:17
ABD’li kızlar Adana'da köy hayatı yaşadı | Video 01.09.2021 | 10:39
Üsküdar’da balıkçı oltasına dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı | Video 00:44
Üsküdar’da balıkçı oltasına dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı | Video 01.09.2021 | 10:39
Adana’da iki kişiyi darp edip motosikleti böyle çaldı | Video 01:31
Adana’da iki kişiyi darp edip motosikleti böyle çaldı | Video 01.09.2021 | 10:39
Şarkıcı Koray Avcı’nın Kocaeli’de konsere zabıta motosikleti ile yetişme anı kamerada 01:00
Şarkıcı Koray Avcı'nın Kocaeli'de konsere zabıta motosikleti ile yetişme anı kamerada 01.09.2021 | 10:35
Türkiye’de nadir olarak görülen kara leylek, Sivas’ta görüntülendi | Video 01:29
Türkiye’de nadir olarak görülen kara leylek, Sivas’ta görüntülendi | Video 01.09.2021 | 10:17
Yangından 12 saat sonra köpeklerini buldu | Video 02:07
Yangından 12 saat sonra köpeklerini buldu | Video 01.09.2021 | 10:17
Son Dakika: Müge Anlı’dan skandal görüntülerle ilgili açıklama: Orman götürüp çırılçıplak soyup... Cinsel istismar, şantaj... 09:50
Son Dakika: Müge Anlı'dan skandal görüntülerle ilgili açıklama: Orman götürüp çırılçıplak soyup... Cinsel istismar, şantaj... 01.09.2021 | 10:18
Narkotik köpeği ’Poyraz’ uyuşturucuya geçit vermiyor | Video 01:18
Narkotik köpeği 'Poyraz' uyuşturucuya geçit vermiyor | Video 01.09.2021 | 10:17

Bursa'da, dün akşam saatlerinde evinde karısını bıçaklayarak öldüren koca, "cinler yüzünden" cinayet işlediğini söyleyerek ağladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Osmangazi'ye bağlı Bahar Mahallesi'nde bir evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, tartıştığı 38 yaşındaki Ebru G.'yi bıçakla göğsünden yaralayan 40 yaşındaki Necati G, daha sonra alt sokağa doğru kaçarak, "Ben karımı öldürdüm" diyerek bağırmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheli Necati G. gözaltına alınırken, yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın yoğun bakıma kaldırılırken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ancak, 38 yaşındaki Ebru Gürcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Necati Gürcan ise adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı koca, gazetecilerin, "Neden yaptın" soruna, "Cinler yüzünden" diyerek kendini savundu. Gürcan, pişman olduğunu söyleyerek ağlamaya başladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA