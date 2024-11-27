Video Yaşam Karısını boğarak öldürdü, polisi aradı | Video
Karısını boğarak öldürdü, polisi aradı | Video

Karısını boğarak öldürdü, polisi aradı | Video

27.11.2024 | 11:06

Esenyurt’ta aldatıldığını iddia eden adam, tartıştığı karısını yatakta boğarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan zanlı, “karımı öldürdüm beni gelip alın” diyerek ihbarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabaha karşı 04:00 sıralarında Esenyurt Süleymaniye mahallesi 753 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Sadık Aras, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Filiz Aras (32) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Filiz Aras, evden ayrılmak istedi. Buna izin vermeyen öfkeli koca, kasını yatakta boğarak öldürdü. Sadık Aras daha sonra polisi arayarak, "Karımı öldürdüm. Beni gelip alın" diye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Filiz Aras'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zanlı Sadık Aras ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Sadık Aras ilk ifadesinde eşinin kendisini aldattığını, evden ayrılmak istemesi üzerine engellediğini ve boğarak öldürdüğünü söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karısını boğarak öldürdü, polisi aradı | Video 01:12
Karısını boğarak öldürdü, polisi aradı | Video 27.11.2024 | 11:06
Eski çalışan iş yerindekilere ağaç dalıyla saldırdı | Video 00:13
Eski çalışan iş yerindekilere ağaç dalıyla saldırdı | Video 27.11.2024 | 09:58
ABD’li kadın Taksim’de eşini yaralayıp sokakta yürüyenlere saldırdı | Video 03:14
ABD’li kadın Taksim'de eşini yaralayıp sokakta yürüyenlere saldırdı | Video 27.11.2024 | 09:42
Şişli’de yeraltında patlama! Kaldırımda yürüyen kişi ağır yaralandı | Video 02:02
Şişli’de yeraltında patlama! Kaldırımda yürüyen kişi ağır yaralandı | Video 27.11.2024 | 09:41
Esenler’de inşaatın 5’inci katından düşen işçi ağır yaralandı | Video 02:16
Esenler'de inşaatın 5'inci katından düşen işçi ağır yaralandı | Video 27.11.2024 | 09:41
Edirne’de iş yeri alevlere teslim oldu | Video 01:03
Edirne'de iş yeri alevlere teslim oldu | Video 27.11.2024 | 09:04
Beyoğlu’nda polis memurunu ensesinden bıçaklayan şüpheliye 21 yıla kadar hapis talebi | Video 01:53
Beyoğlu’nda polis memurunu ensesinden bıçaklayan şüpheliye 21 yıla kadar hapis talebi | Video 27.11.2024 | 09:03
Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi | Video 02:30
Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi | Video 27.11.2024 | 08:45
Cadde ortasında husumetlisini böyle vurdu | Video 01:28
Cadde ortasında husumetlisini böyle vurdu | Video 27.11.2024 | 08:45
Serdar Ortaç’ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı | Video 03:33
Serdar Ortaç'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı | Video 27.11.2024 | 08:45
Kuyu-46 operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı | Video 01:03
Kuyu-46 operasyonlarında 166 şüpheli yakalandı | Video 27.11.2024 | 08:45
Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi 02:30
Aksaray’da 5 gencin kavgası emniyeti alarma geçirdi 27.11.2024 | 08:18
Konya’da cadde ortasındaki silahlı saldırı kamerada! 01:28
Konya'da cadde ortasındaki silahlı saldırı kamerada! 27.11.2024 | 08:17
Ardahan, Artvin ve Kars’ta yoğun kar yağışı sürüyor 01:16
Ardahan, Artvin ve Kars’ta yoğun kar yağışı sürüyor 26.11.2024 | 20:03
Öğretmenine Kardeşimi babam öldürdü dedi, 6 yıl önceki cinayet ortaya çıktı | Video 03:09
Öğretmenine "Kardeşimi babam öldürdü" dedi, 6 yıl önceki cinayet ortaya çıktı | Video 26.11.2024 | 16:32
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı | Video 00:41
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürmüştü! Görüntüler ortaya çıktı | Video 26.11.2024 | 16:32
Kız arkadaşının bindiği taksiye vurup, taksiciye bıçak ile saldırdı | Video 01:47
Kız arkadaşının bindiği taksiye vurup, taksiciye bıçak ile saldırdı | Video 26.11.2024 | 16:18
Türkiye bu katliamı konuşuyor! 4 saatte 7 cinayeti nasıl işledi? İşte dakika dakika yaşananlar | Video 20:45
Türkiye bu katliamı konuşuyor! 4 saatte 7 cinayeti nasıl işledi? İşte dakika dakika yaşananlar | Video 26.11.2024 | 15:44
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü | Video 01:45
Husumetlisini pompalı tüfekle öldürdü | Video 26.11.2024 | 15:34
Havada kalp krizi geçiren yolcu için zamanla yarış: O anlar telsiz kayıtlarına yansıdı | Video 01:43
Havada kalp krizi geçiren yolcu için zamanla yarış: O anlar telsiz kayıtlarına yansıdı | Video 26.11.2024 | 15:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA