Video Yaşam Kars'ta cadde ortasındaki silahlı çatışma dehşeti kamerada

Kars'ta cadde ortasındaki silahlı çatışma dehşeti kamerada

Kars'ta cadde ortasındaki silahlı çatışma dehşeti kamerada
19.05.2021 | 13:54

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Kars'ta aralarında husumet bulunan iki kişi cadde ortasında çatıştı. Kent merkezinde vatandaşları korkutan olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay bugün saat 11.30 sıralarında merkez Atatürk caddesinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan merkez Boğatepe köyünden K.M. (67) ile Melikköy'den Y.C. (32), Atatürk caddesinde karşılaştı. Önce birbirleriyle tartışan 2 kişi tabanca ve otomatik pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı. Caddede geen vatandaşlar ile esnafı endişelendiren olayda 2 kişi de yaralandı. Bazı vatandaşların cep telefonlarına da kaydettiği çatışma sonrası ayağından yaralanan K.M.'ye esnaf yardımcı olmaya çalıştı. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek bölgede güvenlik tedbiri aldı.


Olayda kullanılan silahlara el konurken yaralılar ambulansla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma, Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Bu arada çatışmanın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridiyle çeviren polis, inceleme yaparak delil topladı.

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