Kartal'da film platosunda büyük yangın | Video
Kartal'da film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay, saat 01.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre film platosu olarak kullanılan 3 dönümlük bir alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:29
Güngören'de İSKİ'nin çalışması sırasında aynı yol ikinci kez çöktü | Video 26.12.2024 | 09:25
00:16
6 katlı hastanenin bloğu kağıt gibi böyle yerle bir oldu | Video 26.12.2024 | 09:25
02:54
Beyoğlu’ndaki İSPARK’ın kolanları çatladı, otopark boşaltıldı | Video 26.12.2024 | 09:25
00:38
Fethiye'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığına 2 tutuklama | Video 26.12.2024 | 09:13
01:07
02:46
05:40
Kartal'da film platosunda büyük yangın | Video 26.12.2024 | 08:34
02:31
Maltepe'de otomobil İETT otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 26.12.2024 | 08:34
02:40
Narin Güran cinayetinde tutuklu 4 sanık adliyeye getirildi | Video 26.12.2024 | 08:34
01:26
81 ilde kaçak alkole karşı “Çengel-14-15” operasyonları | Video 26.12.2024 | 08:34
01:28
03:17
Sarıyer Seyrantepe’de TEM otoyolunda okul servisi devrildi | Video 25.12.2024 | 16:47
00:29
Dağlık alanda yol çöktü, otomobil içine düştü | Video 25.12.2024 | 15:17
00:12
Mardin’de pompalı tüfekle saldırı: Kız çocuğu panikle böyle kaçtı | Video 25.12.2024 | 15:14
00:18
İstanbul'da 51 öğrenci İBB’nin dağıttığı kumanyadan hastanelik oldu | Video 25.12.2024 | 15:01
02:28
05:25
00:49
00:24
Otomobille çarpışan dolmuşun devrildiği anlar kamerada: 5 yaralı | Video 25.12.2024 | 13:11
03:40
Otobüste kan donduran cinayete ilişkin yeni detaylar | Video 25.12.2024 | 12:26