Kartal'da film platosunda büyük yangın | Video 26.12.2024 | 08:34 Kartal'da film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 01.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre film platosu olarak kullanılan 3 dönümlük bir alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.