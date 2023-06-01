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Kartal’da işlenen cinayetin şüphelisi 17 yıl sonra yakalandı | Video

Kartal’da işlenen cinayetin şüphelisi 17 yıl sonra yakalandı | Video

01.06.2023 | 12:51

Kartal’da 17 yıl önce, eski ortağını silahla vurarak öldüren cinayet şüphelisi polis tarafından geçtiğimiz gün yakalandı. Şüphelinin 1998 yılında eşini, eşinin kardeşini ve eşinin annesini öldürdükten sonra cezaevine girdiği, çıkarılan af nedeniyle de serbest kaldığı ortaya çıktı.

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Kartal'da Cumhuriyet Mahallesinde 29 Mayıs 2006 tarihinde, kıraathane sahibi Tekin Aytar eski ortağı Mehmet Ş.G.(66) tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Polis tarafından yapılan incelemelerde, Mehmet Ş.G.'nin olaydan bir yıl önce kıraathaneye 15 bin TL karşılığında ortak olduğu, ancak daha sonra ortaklıktan ayrılarak kendisi ayrı bir kıraathane açtığı tespit edildi. Cinayet günü dükkanına gelen Aytar ile tartışan şüpheli, "Benim hakkımda ileri geri konuşuyormuşsun" diyerek silahla Aytar'ı vurduğu, adından otomobil ile olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ 17 YIL SONRA YAKALANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri yıllardır firarda olan Mehmet Ş.G.'nin Kartal bölgesinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Bölgede yoğunlaştırılan ekipler, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi önünde olduğu belirlenen şüpheliyi dün saat 11.30 sıralarında düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Mehmet Ş.G. yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

1998'DE 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP AFLA TAHLİYE EDİLMİŞ
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Mehmet Ş.G.'nin 1998 yılında eşi Nurcan G.(36), eşinin annesi Güldenur Kılıç (58) ile eşinin kardeşi İsmail Kılıç (37)'ı tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. O tarihte yakalanarak cezaevine giren şüphelinin çıkarılan afla serbest bırakıldığı da öğrenildi. Serbest bırakıldıktan sonra Kartal'da cinayeti işleyen ve o tarihten bu yana firari olarak aranan şüpheli, polisteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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