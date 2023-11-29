Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video
Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Operasyonda tespiti yapılan 19 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda sonucunca 25,06 gram metamfetamin, 918 adet ecstasy, 459 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 256 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş, 6 adet uyuşturucu alımında kullanılan cam düzenek, 4 adet kılıç ve 1 adet esrar içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde 18 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklandı. Diğer şahıslar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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