Video Yaşam Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video
Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video

Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video

29.11.2023 | 11:28

Kastamonu merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5’i tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Kastamonu merkezli, Ankara ve Çorum'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda tespiti yapılan 19 ikamet ve 2 iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda sonucunca 25,06 gram metamfetamin, 918 adet ecstasy, 459 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 256 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 12 adet kartuş, 6 adet uyuşturucu alımında kullanılan cam düzenek, 4 adet kılıç ve 1 adet esrar içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde 18 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklandı. Diğer şahıslar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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