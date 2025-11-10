Kastamonu'da gizemli kayıp! Anne ve oğlunun izi sürülürken abisi A Haber’e konuştu | Video

10.11.2025 | 14:09

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürerken kayıp kadının abisi Hüseyin Hıra A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.