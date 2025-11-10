Kastamonu'da gizemli kayıp! Anne ve oğlunun izi sürülürken abisi A Haber’e konuştu | Video
10.11.2025 | 14:09
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürerken kayıp kadının abisi Hüseyin Hıra A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:04
01:13
Festivalde korku dolu anlar kamerada! Paraşütçü kayaya böyle çarptı | Video 10.11.2025 | 11:28
02:48
00:49
Balıkesir'de peş peşe depremler | Video 10.11.2025 | 09:09
00:55
02:18
Kadıköy’de dehşet anları! Genç kadının yüzünü böyle yaktı | Video 10.11.2025 | 09:09
01:55
00:30
Beşiktaş'ta İETT otobüsü kaza yaptı | Video 09.11.2025 | 15:42
00:24
Çocuğun kullandığı otomobilin köprüden çaya uçtuğu kaza kamerada | Video 09.11.2025 | 13:27
00:24
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | Video 09.11.2025 | 13:27
12:55
01:34
00:44
Beylikdüzü'nde alkollü gençler ortalığı birbirine kattı | Video 09.11.2025 | 11:23
01:23
00:21
Uludağ'da kayıp alarmı: 4 çocuk 5 saat sonra bulundu | Video 09.11.2025 | 09:10
01:34
Otomobil ışıkta bekleyen yayaların arasına daldı: 5 yaralı | Video 08.11.2025 | 15:08
00:31
02:34
77 yaşındaki kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı | Video 08.11.2025 | 14:27
01:27
Adana’da semt pazarını kana buladılar! 2 ölü, 5 yaralı | Video 08.11.2025 | 12:03
00:10
Şırnak'ta minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 19 yaralı | Video 08.11.2025 | 12:02