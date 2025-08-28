Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı | Video
Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
