Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı | Video

28.08.2025 | 15:24

Kastamonu’da yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Sunta Köprülüğü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit A. idaresindeki 37 JA 499 plakalı Volkswagen marka yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile Mehmet K. yönetimindeki 37 ADM 006 plakalı Mercedes marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, Cide ilçesine gitmekte olan minibüste yolcu olarak bulunan Hayriye Z., Şerife Z., Selahattin K., Beril S., Muhammed S., Nakil R., Satiye B., İsmail S., Fatih K. ve Ebru Y. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
