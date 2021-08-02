Kayıp Emine öğretmen ormanda ölü bulundu | Video
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yürüyüş yapmak için ormanlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi 45 yaşındaki öğretmen Emine Gökkız, ormanlık alanda iple ağaca asılı olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde öğretmen olan evli ve 2 çocuk annesi Emine Gökkız, 30 Temmuz günü sabah saatlerinde eşofmanlarını giyerek ve sadece yanına cep telefonunu alarak evden çıktı. İddiaya göre, merkez Pınarbaşı Mahallesi Boğasak mevkiindeki ormanlık alana spor yapmak için giden Emine Gökkız'dan yakınları bir süre sonra haber alamadı Telefonu bir gün boyunca açık olan ve arandığında çalan Emine öğretmen için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Ormanlık alanda kaybolan Emine Gökkız için polis, jandarma ve AFAD ekipleri ve halkın da desteği ile arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Arama kurtarma çalışmasının 4'üncü gününde öğretmen Emine Gökkız'ın cesedi Haymalı bölgesinde ormanlık alanda iple bir ağaca asılı vaziyette ölü olarak bulundu. Polis olay yeri ekipleri cesedin yanında incelemelerde bulunuyor. İlk bulgularda Emine öğretmenin intihar edebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.