Video Yaşam Kayıp dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye böyle gömdü | Video

Kayıp dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye böyle gömdü | Video

Kayıp dediği eşini öldürüp, iş makinesiyle araziye böyle gömdü | Video
23.05.2021 | 13:13

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mesut Öztürk'ün kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde eşini öldüren Mesut Öztürk'ün olaydan sonra evin önüne aracını getirdiği ve Aslı Öztürk'ün halıya sarılı cansız bedenini bagaja koyduğu anlar yer alıyor. Mesut Öztürk'ün daha sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı da görüntülere yansıdı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Mesut Öztürk'ün kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Aslı Öztürk'ü çıkan tartışma sonrası boğarak öldürdüğü, daha sonra halıya sarıp, götürdüğü araziye iş makinesiyle gömdüğü olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde eşini öldüren Mesut Öztürk'ün olaydan sonra evin önüne aracını getirdiği ve Aslı Öztürk'ün halıya sarılı cansız bedenini bagaja koyduğu anlar yer alıyor. Mesut Öztürk'ün daha sonra aracıyla olay yerinden ayrıldığı da görüntülere yansıdı.

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