Kayseri Erciyes'te yeni yıl coşkusu

Kayseri'de vatandaşlar ve turistler yeni yıla Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes'te girdi. Polonyalı ve Rus turistlerin yılbaşı öncesi akın ettiği Erciyes'te coşkulu kalabalık 2022'ye Dj Zafer Kara ile Erik Dalı oynayarak karşıladı.