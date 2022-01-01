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OTOMATİK OYNAT
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Kayseri Erciyes'te yeni yıl coşkusu 01.01.2022 | 12:17
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Yasal alkol sınırını 5’e katladı, 'En uygun ceza' için polise dil döktü 01.01.2022 | 11:31
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Uludağ’da kaybolan Danimarkalı gencin yerini Bayraktar İHA tespit etti 01.01.2022 | 11:28
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İstanbul Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı 01.01.2022 | 11:16
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İstanbul Avcılar’da doktora yumruklu saldırı kamerada 01.01.2022 | 10:06
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Tokat'ta yeni yıl kutlamasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı 01.01.2022 | 09:02
01:19
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Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı 01.01.2022 | 09:02
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İstanbul Kadıköy’de yeni yıl kutlamasındaki ‘yan baktın’ kavgası kamerada 01.01.2022 | 09:02
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İstanbul Taksim'de 2022'ye saatle kala denetimler artırıldı 31.12.2021 | 18:23
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Burdur'da dere suyu taştı, bazı evler su altında kaldı | Video 31.12.2021 | 16:45
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Yolda kalan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar böyle yükseldi | Video 31.12.2021 | 16:47
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Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak! | Video 31.12.2021 | 15:31
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Yılbaşı öncesi dev operasyon: 55 kişiden 25’i tutuklandı | Video 31.12.2021 | 15:32
Kayseri'de vatandaşlar ve turistler yeni yıla Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezlerinden Erciyes'te girdi. Polonyalı ve Rus turistlerin yılbaşı öncesi akın ettiği Erciyes'te coşkulu kalabalık 2022'ye Dj Zafer Kara ile Erik Dalı oynayarak karşıladı.