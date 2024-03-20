Video Yaşam Kayseri polisinden torbacılara eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı | Video
Kayseri polisinden torbacılara eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı | Video

Kayseri polisinden torbacılara eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı | Video

20.03.2024 | 10:16

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 13 adreste torbacılara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; çok sayıda suça unsur malzeme ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından 3 ay süren çalışmalar kapsamında 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 35 ekip ve 115 personelin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda 11 şahıs gözaltına alındı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 29 gram uyuşturucu madde, 79 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet tüfek, 2 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 5 adet kurusıkı tabanca, 4 adet çalıntı bilgisayar laptop, 37 adet çalıntı telefon, 6 adet çalıntı tablet, 2 adet çalıntı oto teybi, 14 adet bıçak, 3 adet çalıntı hoparlör ve 2 adet çalıntı keman ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüpheli emniyete götürüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayseri polisinden torbacılara eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı | Video 00:53
Kayseri polisinden torbacılara eş zamanlı operasyon: 11 gözaltı | Video 20.03.2024 | 10:16
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya girerek olaylara karışan 7 kişi adliyeye getirildi 01:30
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya girerek olaylara karışan 7 kişi adliyeye getirildi 20.03.2024 | 09:51
Belgrad Ormanı’ndaki cesetlerin sırrı ne? 35 günde 3 ceset bulundu! ’Aşağıda ceset var’ notunu kim yazdı? | Video 07:33
Belgrad Ormanı’ndaki cesetlerin sırrı ne? 35 günde 3 ceset bulundu! 'Aşağıda ceset var' notunu kim yazdı? | Video 20.03.2024 | 10:01
SON DAKİKA! Yalova’da korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi | Video 00:42
SON DAKİKA! Yalova'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi | Video 20.03.2024 | 09:35
Beyoğlu’nda iki iş yeri alev alev yandı | Video 02:59
Beyoğlu'nda iki iş yeri alev alev yandı | Video 20.03.2024 | 09:03
U dönüşü yapan motosiklete minibüsün çarptığı kaza kamerada: 1 ölü | Video 00:44
U dönüşü yapan motosiklete minibüsün çarptığı kaza kamerada: 1 ölü | Video 20.03.2024 | 09:26
SON DAKİKA! Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem | Video 01:04
SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem | Video 20.03.2024 | 09:08
İzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 18 gözaltı | Video 01:26
İzmir merkezli DHKP-C operasyonunda 18 gözaltı | Video 20.03.2024 | 08:33
Bahçelievler E-5 Karayolu’nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı | Video 03:14
Bahçelievler E-5 Karayolu’nda otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı | Video 20.03.2024 | 08:25
Kar payı vadeden kuyumcular 15 kişiyi dolandırdı | Video 00:49
Kar payı vadeden kuyumcular 15 kişiyi dolandırdı | Video 20.03.2024 | 06:00
Mecidiyeköy’de kaza sonrası tartışma: “50 tane dosyam var” diyerek üzerine yürüdü | Video 00:16
Mecidiyeköy’de kaza sonrası tartışma: “50 tane dosyam var” diyerek üzerine yürüdü | Video 20.03.2024 | 06:00
Hakkari-Çukurca karayoluna düşen çığlar ekipleri teyakkuza geçirdi | Video 04:48
Hakkari-Çukurca karayoluna düşen çığlar ekipleri teyakkuza geçirdi | Video 20.03.2024 | 06:00
Caddebostan’da kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı | Video 04:34
Caddebostan'da kontrolden çıkan araç park halindeki otomobile çarptı | Video 20.03.2024 | 06:00
Mecidiyeköy’de kaza sonrası tartışma: “50 tane dosyam var” diyerek üzerine yürüdü 00:16
Mecidiyeköy’de kaza sonrası tartışma: “50 tane dosyam var” diyerek üzerine yürüdü 19.03.2024 | 22:49
Kırklareli’nde markette alışveriş yapan kadın tacize uğradı 00:43
Kırklareli’nde markette alışveriş yapan kadın tacize uğradı 19.03.2024 | 21:52
Esenyurt’ta direksiyon eğitmeninin bariyerlere girdiği kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı 02:30
Esenyurt’ta direksiyon eğitmeninin bariyerlere girdiği kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı 19.03.2024 | 18:49
Muş’ta derenin taştığı köy su altında kaldı 05:00
Muş’ta derenin taştığı köy su altında kaldı 19.03.2024 | 17:54
Yüksekova’da sağanak yerini kar yağışına bıraktı 01:22
Yüksekova’da sağanak yerini kar yağışına bıraktı 19.03.2024 | 17:55
5 kişinin öldüğü makas faciasında 22,5 yıla kadar hapis istemi | Video 04:05
5 kişinin öldüğü makas faciasında 22,5 yıla kadar hapis istemi | Video 19.03.2024 | 16:10
Otomobil ile yakıt tankeri böyle çarpıştı | Video 00:15
Otomobil ile yakıt tankeri böyle çarpıştı | Video 19.03.2024 | 16:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA