Video Yaşam Kayseri'de 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada | Video
Kayseri'de 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada | Video

Kayseri'de 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada | Video

05.01.2022 | 16:30

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Kayseri'de geçtiğimiz gün miras yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2'si kardeş 3 kişi tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Katil zanlısı her yerde aranırken, dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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