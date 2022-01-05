Kayseri'de 3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada | Video

Kayseri'de geçtiğimiz gün miras yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 2'si kardeş 3 kişi tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Katil zanlısı her yerde aranırken, dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.