Kayseri'de gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık huzmesi kamerada! Kayseri'ye meteor mu düştü?
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Kayseri'den gece gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık huzmesi heyecana sebep oldu! Kayseri'de gece gökyüzünü aydınlatan ışık huzmesinin düşen göktaşı (meteor) kaynaklı olabileceği değerlendiriliyor.