Kayseri'de keçe fabrikasında büyük yangın | Video
Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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