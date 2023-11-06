Video Yaşam Kayseri’de Narkogüç operasyonları: 76 şahsa işlem yapıldı | Video
Kayseri’de Narkogüç operasyonları: 76 şahsa işlem yapıldı | Video

Kayseri’de Narkogüç operasyonları: 76 şahsa işlem yapıldı | Video

06.11.2023 | 15:31

Kayseri’de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen Narkogüç operasyonlarda 76 şahsa işlem yapılırken 14 şahıs tutuklandı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasına yönelik Narkogüç operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 76 şahsa işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 14 şahısta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 665 adet uyuşturucu hap ve 2 tabanca ele geçirildi.

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