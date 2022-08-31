Kaza sonrası darp edildiler, tedavi için gittikleri hastanede bıçaklandılar | Video
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde maddi hasarlı trafik kazasına karışıp çıkan kavgada darp edilen 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede, daha önceden silahlı saldırıda yaralayıp aralarında olan husumet oluşan aileden bir kadın tarafından bıçaklandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma görevlisi de bıçakla hafif yaralandığı olayda, şüpheli kadın ile eşi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
ÖNCE KAZADA DARP EDİLDİLER
Bugün, Kumköy Turizm Merkezi'nde Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K'nin bulunduğu otomobil maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası taraflar arasında çıkan kavgada, Şafak D., Meral D. ve Çiğdem K. yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirildi.
TOMOGROFİ SIRASI BEKLEYENİ BIÇAKLADI, DİĞER BÖLÜMLERE GEÇİP 2 KİŞİ DAHA BIÇAKLADI
Bu sırada daha önce yaralanan kardeşini ziyarete gelen N. G., husumetli olan ailenin yaralı üyelerinin hastaneye geldiğini öğrendi. Acil servise inen N. G., yanında bulundurduğu bıçakla önce tomografi bölümünde film çektirmek için sıra bekleyen Çiğdem K'yi, ardından farklı bölümlerde bekleyen Şafak D. ile Meral D'yi bıçaklayarak yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir jandarma görevlisi de Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan jandarma görevlisi de bacağından hafif yaralandı. Şüphelilerden N. G. ve eşi U. G. olay yerinden kaçarken, yaralanan Çiğdem K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası çalışma başlatan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipler, yaklaşık 1 saat sonra şüpheli N. G. ve eşi U. G'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
olaydan yaklaşık 1 saat sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor