Video Yaşam Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki gencin cenazesi alınırken ailesi sinir krizi geçirdi | Video
Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki gencin cenazesi alınırken ailesi sinir krizi geçirdi | Video

Kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki gencin cenazesi alınırken ailesi sinir krizi geçirdi | Video

24.09.2024 | 13:53

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mehmetşah Işık'ın cenazesi alındı. Cenazeyi teslim almaya gelen aile bireyleri büyük bir üzüntü içinde sinir krizi geçirerek yere yığıldı.

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Olay, Dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Namık Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Işık, motosikletiyle seyir halindeyken viraja geldiği sırada kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç sürücü, yaklaşık 15 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Mehmetşah Işık'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı. Işık'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİREREK YERE YIĞILDI
Cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumu'na gelen ailesi, gözyaşlarına hâkim olamadı. İşlemler tamamlandıktan sonra cenaze, ailesine teslim edildi. Aile bireyleri, büyük bir üzüntü içinde sinir krizi geçirerek yere yığıldı, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Mehmetşah Işık'ın cenazesi, Aksu'ya defnedilmek üzere yola çıktı.

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