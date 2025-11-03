Video Yaşam Kazada oğlunu kaybeden anne ve kızlarının feryadı yürek burktu | Video
Kazada oğlunu kaybeden anne ve kızlarının feryadı yürek burktu | Video

Kazada oğlunu kaybeden anne ve kızlarının feryadı yürek burktu | Video

03.11.2025 | 16:22

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Servet Alkış (37) hayatını kaybetti. Cenazenin alınması sırasında Alkış’ın annesi ve kardeşleri sinir krizi geçirip feryat etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Servet Alkış, arkadaşlarıyla beraber otomobille gezmeye çıktı. Alkış ve arkadaşlarının otomobili, bir süre sonra karşı yönden gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada savrulan otomobildeki Alkış, yol kenarında direğe başını çarparak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine ekipler sevk edildi. Servet Alkış sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Alkış, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Servet Alkış'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

AİLE BİREYLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Alkış'ın cenazesi, sabah saatlerinde morga gelen ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin alınması sırasında Servet Alkış'ın annesi, ablası Şeniz, kız kardeşi Damla sinir krizi geçirdi. Aileyi yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kız kardeşi Damla, cenaze alınacağı sırada morgun çıkış kapısının demirlerini tutarak "Abi ölmedin kalk, ben şimdi ne yapacağım" diye feryat etti. Annesi ise "Gitti kuzum, yandı ciğerim, oğlum" diyerek, gözyaşı döktü.

İşlemlerin ardından Alkış'ın cansız bedeni, defnedilmek üzere Isparta'nın Gelendost ilçesi Madenli köyüne götürüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kazada oğlunu kaybeden anne ve kızlarının feryadı yürek burktu | Video 01:53
Kazada oğlunu kaybeden anne ve kızlarının feryadı yürek burktu | Video 03.11.2025 | 16:22
Balıkesir Sındırgı’daki 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da hissedildi | Video 02:14
Balıkesir Sındırgı'daki 4.9 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da hissedildi | Video 03.11.2025 | 16:22
Arızalanan raylı kapı öğrencilerin hayatına mal olacaktı | Video 01:58
Arızalanan raylı kapı öğrencilerin hayatına mal olacaktı | Video 03.11.2025 | 15:23
Beşiktaş’taki tarih fışkıran kazı alanı göle döndü | Video 02:56
Beşiktaş'taki tarih fışkıran kazı alanı göle döndü | Video 03.11.2025 | 13:50
Motosikletinin saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar kamerada | Video 00:13
Motosikletinin saniyelerle ölümden kurtulduğu anlar kamerada | Video 03.11.2025 | 13:50
36 ilde ’Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği’ operasyonu: 86 gözaltı | Video 01:06
36 ilde 'Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği' operasyonu: 86 gözaltı | Video 03.11.2025 | 13:50
Seyahat ettiği traktörün devrildiği kazayı böyle görüntüledi | Video 00:28
Seyahat ettiği traktörün devrildiği kazayı böyle görüntüledi | Video 03.11.2025 | 11:12
Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti | Video 00:28
Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti | Video 03.11.2025 | 11:11
Buzdolabında kokain yakalattı, İçiciyim dedi ama tutuklandı | Video 01:12
Buzdolabında kokain yakalattı, "İçiciyim" dedi ama tutuklandı | Video 03.11.2025 | 10:21
Fatih’te motosikletli şüpheliler haraç istedikleri mekanı böyle kurşunladı | Video 00:41
Fatih’te motosikletli şüpheliler haraç istedikleri mekanı böyle kurşunladı | Video 03.11.2025 | 10:21
11 tavuğu köpekler tarafından telef edilen mahalleli hayvanlarını korumak için çobanlık yapıyor | Video 03:19
11 tavuğu köpekler tarafından telef edilen mahalleli hayvanlarını korumak için çobanlık yapıyor | Video 03.11.2025 | 10:21
Yaşlıları soyan yankesici suçüstü böyle yakalandı | Video 01:16
Yaşlıları soyan yankesici suçüstü böyle yakalandı | Video 03.11.2025 | 10:21
31 yıl önce boşaltılan köyler, kurulan seralar sayesinde yeniden hayat buldu | Video 04:06
31 yıl önce boşaltılan köyler, kurulan seralar sayesinde yeniden hayat buldu | Video 03.11.2025 | 10:21
Fırına dalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video 01:46
Fırına dalan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi! O anlar kamerada | Video 03.11.2025 | 09:16
Siber suçlarla mücadeleye devam! 539 şüpheli yakalandı | Video 00:43
Siber suçlarla mücadeleye devam! 539 şüpheli yakalandı | Video 03.11.2025 | 09:15
Kim Milyoner Olmak İster’de Guinness sorusunda adı geçmişti! Yarışmaya katılan yarışmacı o kritik soruda risk aldı İşte o soru! 02:19
Kim Milyoner Olmak İster’de Guinness sorusunda adı geçmişti! Yarışmaya katılan yarışmacı o kritik soruda risk aldı İşte o soru! 02.11.2025 | 22:55
Guinness’e 11’inci kez adını yazdırmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! 04:14
Guinness’e 11'inci kez adını yazdırmıştı! Kim Milyoner Olmak İster’e katıldı! 02.11.2025 | 22:50
İstanbul’a nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı | Video 02:26
İstanbul'a nefes olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı | Video 02.11.2025 | 14:34
Otomobil, kaldırımda bisiklet süren Emir’in üzerine devrildi | Video 00:21
Otomobil, kaldırımda bisiklet süren Emir'in üzerine devrildi | Video 02.11.2025 | 14:34
Başakşehir’de taksiciden meslektaşına tokatlı saldırı kamerada | Video 00:40
Başakşehir'de taksiciden meslektaşına tokatlı saldırı kamerada | Video 02.11.2025 | 14:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY