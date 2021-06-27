Video Yaşam Kediyle yılanın kavgası kamerada | Video

Kediyle yılanın kavgası kamerada | Video

Kediyle yılanın kavgası kamerada | Video
27.06.2021 | 10:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt'taki motosiklet hırsızları kamerada | Video 03:21
Esenyurt'taki motosiklet hırsızları kamerada | Video 27.06.2021 | 10:49
Esenyurt'ta 2 kadın, mağazadan alarm sökücüyü böyle çaldı | Video 02:04
Esenyurt'ta 2 kadın, mağazadan alarm sökücüyü böyle çaldı | Video 27.06.2021 | 10:49
Güvenlik kamerası önlemli kumarhaneye polis baskını | Video 01:04
Güvenlik kamerası önlemli kumarhaneye polis baskını | Video 27.06.2021 | 10:48
Ölümünün 1. yıldönümünde İkranur'un babaannesi mezarı başında gözyaşı döktü | Video 02:59
Ölümünün 1. yıldönümünde İkranur'un babaannesi mezarı başında gözyaşı döktü | Video 27.06.2021 | 10:29
Kediyle yılanın kavgası kamerada | Video 01:08
Kediyle yılanın kavgası kamerada | Video 27.06.2021 | 10:03
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu | Video 01:19
Eğlenmek için atılan havai fişek orman yangınına neden oldu | Video 27.06.2021 | 10:03
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü | Video 01:34
İnsan yüzlü örümcek görenleri hayrete düşürdü | Video 27.06.2021 | 09:46
Kars’ta tarlalarda açan 'sarı çiçekler' görsel şölen sundu | Video 03:38
Kars’ta tarlalarda açan 'sarı çiçekler' görsel şölen sundu | Video 27.06.2021 | 09:27
Dur ihtarına uymadı, polis kontrol noktasına silahla ateş açtı | Video 03:30
"Dur" ihtarına uymadı, polis kontrol noktasına silahla ateş açtı | Video 27.06.2021 | 07:16
Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı | Video 02:56
Sarıyer'de çöken 9 katlı binanın son hali gün ağarınca ortaya çıktı | Video 27.06.2021 | 07:16
Son dakika: İstanbul'da boşaltılan 9 katlı binada çökme meydana geldi | Video 03:04
Son dakika: İstanbul'da boşaltılan 9 katlı binada çökme meydana geldi | Video 27.06.2021 | 02:31
Aydın'da 15 dakika süren 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi | Video 04:09
Aydın'da 15 dakika süren 'fırtına' günlük yaşamı olumsuz etkiledi | Video 26.06.2021 | 22:41
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses 'öldü' iddialarına ateş püskürdü: Allah öldü demeden ölünmez, ben bitti demeden bitmez! | Video 00:30
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses 'öldü' iddialarına ateş püskürdü: Allah öldü demeden ölünmez, ben bitti demeden bitmez!" | Video 26.06.2021 | 19:47
Şanlıurfa’da dehşete düşüren görüntüler: Otomobille defalarca üzerlerinden geçti | Video 03:52
Şanlıurfa’da dehşete düşüren görüntüler: Otomobille defalarca üzerlerinden geçti | Video 26.06.2021 | 19:28
Son dakika: Yangın haberleri peş peşe geldi! Dalaman ve Kaş alev alev yanıyor! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video 03:29
Son dakika: Yangın haberleri peş peşe geldi! Dalaman ve Kaş alev alev yanıyor! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video 26.06.2021 | 18:14
Son dakika: Yangın haberleri peş peşe geldi! Dalaman ve Kaş alev alev yanıyor: Yerleşim yerleri boşaltıldı... | Video 04:04
Son dakika: Yangın haberleri peş peşe geldi! Dalaman ve Kaş alev alev yanıyor: Yerleşim yerleri boşaltıldı... | Video 26.06.2021 | 17:46
SON DAKİKA: İzmir'de fırtına! Korku dolu anlar kamerada... Ağaçları ve direkleri devirdi 01:49
SON DAKİKA: İzmir'de fırtına! Korku dolu anlar kamerada... Ağaçları ve direkleri devirdi 26.06.2021 | 17:42
Afrin'de patlayıcı yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 3 yaralı 01:12
Afrin'de patlayıcı yüklü araç infilak etti: 3 ölü, 3 yaralı 26.06.2021 | 16:54
SON DAKİKA: Muğla'da orman yangınının yeniden başlama anı görüntüleri ortaya çıktı! 00:31
SON DAKİKA: Muğla'da orman yangınının yeniden başlama anı görüntüleri ortaya çıktı! 26.06.2021 | 17:20
SON DAKİKA: Antalya Kaş'ta orman yangını 03:25
SON DAKİKA: Antalya Kaş'ta orman yangını 26.06.2021 | 17:15

Düzce’de kedi ile yılanın kavgasında kedi zafere ulaştı. Kedinin pençelerinden kurtulamayan yılan pes ederek çareyi kaçmakta buldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde kaldırımda oturan kedi ile yoldaki yılan kavga etmeye başladı. O ilginç anlar ise kameralara yansıdı. Kameralara takılan görüntülerde kaldırımda bekleyen kedi ile yolda duran bir yılan karşı karşıya geldi. Yılanı pek umursamaz gibi duran kediye, yılan önce hamle yaptı. Ancak kedi pençeleriyle yılanın saldırısını bertaraf etti. Ardından yılan tekrar saldırmak istedi. Kedi tekrar yılanın saldırısını pençeleriyle önledi. Ardından kaldırımda duran kedi ders vermek istercesine yılana pençe darbeleri vurunca yılan çareyi kaçmakta buldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Bahçeşehir bölgesinde kırsal kesime yakın bölgelerde çok sık yılan ihbarları aldıklarını belirten yetkililer ise vatandaşlara yılanlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyorlar.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA