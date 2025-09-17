Kereste fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları havadan görüntülendi | Video

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığını açıkladı.