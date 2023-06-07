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Kıbrıs Türkü Asya Karaali'nin GKRY'de duvardan aşağı atıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video

Kıbrıs Türkü Asya Karaali'nin GKRY'de duvardan aşağı atıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video

07.06.2023 | 08:49

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) Kıbrıs Türkü 25 yaşındaki Asya Karaali'nin darp edildiği ve 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı atıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan 25 yaşındaki Asya Karaali'nin, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) uğradığı saldırıya ve 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı atıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karaali, duvardan düşmeden önce iki grup arasında tartışma yaşandığı ve ilerleyen dakikalarda Karaali'nin aşağı itildiği görüldü.

Söz konusu görüntülerin GKRY polisi tarafından incelendiği aktarılarak, saldırıyla bağlantılı 1 kişinin daha arandığı ifade edildi. GKRY Polis Sözcüsü Eleni Konstantinu yaptığı açıklamada, münferit bir olayın söz konusu olduğunu belirterek, Karaali'nin yaralanmasına yol açan nedenlerin araştırıldığını söyledi. Konstantinu, tartışmanın önemsiz bir nedenden çıktığını ve Karaali'nin yaralanmasıyla sonuçlandığına dikkat çekti. Konstantinu, ilk andan itibaren olayı araştırdığını, tüm tanıklıkların ve ihtimallerin değerlendirildiğini açıkladı.

SALDIRIDA IRKÇILIK İHTİMALİ DIŞLANMADI
Gazimağusa Polis Basın Sözcüsü Stiv Theodolu ise yaptığı açıklamada, sorgu makamlarının bölgedeki kamera kayıtlarından elde ettikleri görsel materyali incelediğini söyledi. Theodolu, yapılan değerlendirme neticesinde olaya, tutuklanan iki kişi dışında, üçüncü bir şahsın da müdahil olduğunun görüldüğünü belirtti. Olayın ırkçılık nedeniyle çıkıp çıkmadığı şeklindeki soru üzerine Theodolu, tüm ihtimallerin değerlendirildiğini söyledi.

KARAALİ GKRY'DE İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ
Karaali'nin dün GKRY'ye giderek, ikinci kez ifade verdiği ve iki saldırganı teşhis ettiği belirtildi. GKRY Meclis Başkanı saldırıyı kınadı
Karaali'nin darp edilmesi hakkında açıklama yapan GKRY Meclis Başkanı Anna Dimitriu, saldırıyı ve şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına ilişkin olayları kınadığını ifade ederek, son günlerdeki şiddet, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı olaylarının, münferit olarak ele alınmaması gerektiğine dikkat çekti.

"IRKÇI ŞİDDET OLAYLARININ CEZASIZ BIRAKILMASININ, HASTALIKLI OLGULARIN VE DURUMLARIN BİRİKİMİNE SEBEP OLDUĞU ŞÜPHE GÖTÜRMEZ BİR GERÇEKTİR"
GKRY'deki siyasi partilerden Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) tarafından yapılan açıklamada, Aya Napa ve Limasol'da yaşanan saldırıların derhal araştırılarak, suçluların cezalandırılması istendi. Son günlerde Aya Napa ve Limasol'da yaşanan saldırıların endişelere sebep olan diğer benzer suç olaylarına eklendiğine işaret edilen açıklamada, böylesi saldırıların sadece cezalandırılması gereken suçlar değil, aynı zamanda halkın değerlerini ve ülkeyi aşağılayan hareketler olduğuna dikkat çekildi.

Böylesi olaylara en küçük bir tolerans gösterilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yetkili makamların yaşanan bu son olaylarla ilgili detaylı bir araştırma ve kovuşturma yaparak faillerin ağır şekilde cezalandırılması için gerekeni yapması gerektiği ifade edildi.

Saldırıların birinde kurbanın Kıbrıslı Türk bir kadın, diğerinde ise yabancı bir işçi olduğu anımsatılan açıklamada, bu saldırıların yapıldığı koşulların detaylı bir şekilde incelenmesinin, ilgili makamların önündeki bir görev ve sorumluluk olduğu kaydedildi.

Özellikle Aya Napa'daki saldırı kurbanının Kıbrıslı Türk bir kadın olmasının, objektif olarak, çok olumsuz çağrışımlara yol açtığı, dolayısıyla olayın derhal ve kararlı bir şekilde araştırılması, suçluların cezalandırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ancak her durumda, ırkçı şiddet olaylarının cezasız bırakılması, toplumu zehirleyen nefret söylemine ve nefret suçlarına karşı sistematik bir biçimde tolerans gösterilmesi ve eğitim sistemimizde yıllardır süregelen eksiklikler bütün toplumun bedelini er ya da geç ödediği hastalıklı olguların ve durumların birikimine sebep olduğu şüphe götürmez bir gerçektir" denildi.

GKRY polisi tarafından dün yakalanan 22 ve 30 yaşındaki iki zanlıya Gazimağusa Rum Kaza Mahkemesi tarafından 4 gün tutukluluk verildi.

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