Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi!

ATV’nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Ceyda Işıkal isimli yarışmacı, ilk soruda kolay bir soruya elenerek ünlü sunucu dahil herkesi şaşırttı. İşte Milyoner’de yarışmacının verdiği o cevap!