Kim Milyoner Olmak İster’de matematik sorusunda hayatının şokunu yaşadı! Seyircinin cevabı…

19.10.2025 | 22:56

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan yarışmacı, matematik sorusunda hayatının şokunu yaşadı. İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!