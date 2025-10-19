Kim Milyoner Olmak İster’de matematik sorusunda hayatının şokunu yaşadı! Seyircinin cevabı…
19.10.2025 | 22:56
ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de başarılı performanslar heyecanla takip edildi. Yarışmaya katılan yarışmacı, matematik sorusunda hayatının şokunu yaşadı. İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:29
06:13
00:15
Hafif ticari araç petrol ofisine daldı! Mardin'de faciadan dönüldü | Video 19.10.2025 | 16:38
04:16
Siverek'te ATM'de buldukları paranın sahibini arıyorlar | Video 19.10.2025 | 15:03
03:29
05:54
01:36
Büyükçekmece'de aydınlatma direğine çarpan minibüs devrildi | Video 19.10.2025 | 09:54
01:21
07:57
01:18
Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 19.10.2025 | 09:43
00:36
03:27
02:54
00:17
Şanlıurfa'da hastane acilinde tekme tokat kavga kamerada | Video 19.10.2025 | 08:53
00:30
01:39
Düğün yolunda kazada aynı aileden 6 kişi yaralandı | Video 18.10.2025 | 16:37
00:12
Cezaevinden çıkan iki şüpheli, 6 ayrı hırsızlık olayının faili çıktı | Video 18.10.2025 | 15:37
01:21
01:20
Su tankerine çarpan kamyonetin sürücüsü öldü: O anlar kamerada | Video 18.10.2025 | 14:14