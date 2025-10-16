Kim Milyoner Olmak İster'de ‘risk almayı seven bir insanım’ dedi! Bakın 200 bin TL’lik o soruda ne karar verdi!

ATV’nin sevilerek izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’de bu hafta başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Doğan Ünsal isimli yarışmacı, 200 bin TL değerindeki o soruya bakın ne cevap verdi.