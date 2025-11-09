Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! 1 Milyon TL değerindeki soruyu açtırabildi mi? İşte cevabı!

09.11.2025 | 23:29

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner’e katılan görme engelli yarışmacı Kerem Aktan, başarılı performans sergiledi. Yarışmacı 500 bin TL’lik soruyu açtırdı. Bakın yarışmacı o soruya ne cevap verdi!