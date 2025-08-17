Video Yaşam Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacının hayat hikayesi de dikkat çekti
17.08.2025 | 22:55

ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmaya katılan Fadime Üngören, büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki ünlü sunucu dahil herkes şaşırdı. İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!

