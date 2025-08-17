Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacının hayat hikayesi de dikkat çekti

ATV’nin ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmaya katılan Fadime Üngören, büyük ödüle 3 adım kala öyle bir karar verdi ki ünlü sunucu dahil herkes şaşırdı. İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!