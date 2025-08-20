Kınada korkutan anlar: Eline silahı alan havaya ateş açtı! | Video
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kınada eline tabanca ve uzun namlu otomatik silah alanlar, havaya doğru kurşun yağdırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kalabalık için, halayın için çocukların da olduğu alanda defalarca silah sıkıldığı görüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:08
Kınada korkutan anlar: Eline silahı alan havaya ateş açtı! | Video 20.08.2025 | 13:55
00:11
01:35
Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video 20.08.2025 | 12:39
00:34
Bursa’da esnaf kavgası! Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:39
03:24
Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.08.2025 | 12:39
00:34
Bursa’da esnaf kavgası kamerada: Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:01
02:32
03:24
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Feci kaza kamerada | Video 20.08.2025 | 11:10
02:10
03:40
00:11
Abartı egzoz kullanan araçlara geçit yok: 27 bin lira ceza | Video 20.08.2025 | 10:27
00:59
00:29
Osmaniye’de 44 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı | Video 20.08.2025 | 09:44
01:30
02:21
01:21
Otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı, saldırgan arkadaşı çıktı | Video 20.08.2025 | 09:01
00:38
Yüksekova'nın Dağlıca köyünde orman yangını | Video 20.08.2025 | 08:22
02:26
Büyükçekmece’de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 20.08.2025 | 08:22
00:20
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı! 19.08.2025 | 23:51