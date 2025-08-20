Kınada korkutan anlar: Eline silahı alan havaya ateş açtı! | Video 20.08.2025 | 13:55 Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kınada eline tabanca ve uzun namlu otomatik silah alanlar, havaya doğru kurşun yağdırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, dün ilçenin Erler Mahallesi'nde yapılan kına merasiminde çok sayıda davetli katıldı. Oyun havalarının oynandığı kınada, bazı katılımcılar ellerine aldıkları tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya doğru ateş açtı. Korku dolu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde, kalabalık için, halayın için çocukların da olduğu alanda defalarca silah sıkıldığı görüldü.