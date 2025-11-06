Kiralık ilanıyla başladı, 2,1 Milyonluk vurgunla bitti: 3 kişi tutuklandı | Video
06.11.2025 | 16:20
Antalya’da internetten satışa çıkarılan daireyi bahane eden dolandırıcılar, ev sahibi ve alıcıyı tapuda buluşturup 2 milyon 100 bin liralık vurgun yaptı. Antalya Emniyeti’nin çalışmaları sonucu yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
04:31
Arnavutköy'de iki bina arasındaki istinat duvar çöktü | Video 06.11.2025 | 16:00
00:17
02:10
02:18
Giresun’da genç futbolcu Samet Şahin son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.11.2025 | 14:43
01:51
04:05
00:38
Arnavutköy'de feci kaza! Kamyon TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı | Video 06.11.2025 | 12:35
02:07
Balıkesir'de suç örgütüne darbe: 5 tutuklama | Video 06.11.2025 | 11:59
04:58
00:40
Anne ve oğlunun kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.11.2025 | 11:28
11:10
DHMİ'den nefes kesen tatbikat: Uçak kazası ve arsenik alarmı | Video 06.11.2025 | 11:18
02:54
01:57
01:57
Motosikletin plakasını bandana ile kapattı, 43 bin TL ceza yedi | Video 06.11.2025 | 10:21
04:39
Cevizlibağ'da iş makinesi alevlere teslim oldu | Video 06.11.2025 | 10:21
02:03
Gaziosmanpaşa'da iş yerine el yapımı patlayıcı ile saldırı kamerada | Video 06.11.2025 | 10:08
00:41
Husumetlisine pusu kurup başka birini yaralayan şüpheli yakalandı | Video 06.11.2025 | 10:06
02:17