Kıranlar suç örgütünün firari üyesi tutuklandı | Video
İZMİR'de polis operasyonuyla, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 8 yıl 7 gün hapis cezası olan Kıranlar suç örgütü üyesi L.K., yakalandı. Adliyeye sevk edilen L.K., tutuklandı.
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