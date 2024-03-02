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Kırıkkale’de bağ evinde yangın | VİDEOHABER

Kırıkkale’de bağ evinde yangın | VİDEOHABER

02.03.2024 | 00:27

Kırıkkale’de gece saatlerinde bağ evinde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. Alevler içinde kalan ev kullanılamaz hale geldi.

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