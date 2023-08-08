Kirli sepetiyle hırsızlık kamerada: Çaldıklarını taşıyamayınca böyle sürükledi | Video
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir eve giren kadın, kirli sepetiyle evde ne bulduysa çaldı. 4 bin 500 Doları da çalan kadın, doldurduğu sepeti taşıyamayınca zaman zaman sepeti yerden sürüklediği anlarda kameraya yansıdı.
KAMERALARA BAKINCA ŞOKE OLDU
O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Daha sonra evine gelen Cengiz Şerbetçi, eşyalarının çaldığını fark ederek, güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarını inceleyen Şerbetçi, evine giren hırsızın önceden tanıştığı bir kadın olduğunu fark edince şoke oldu. Cengiz Şerbetçi, bunun üzerine polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, kadının yakalanması için çalışma başlattı. Gazetecilere açıklamada bulunan Cengiz Şerbetçi, "Öğrendiğim gibi şikayetçi. Bayanı daha önceden tanıyorum. Bir arkadaşım aracılığı ile gelmişti buraya. Olay gününün bir gün öncesi bana ne yapıyorsun diye sordu. Bende arkadaşımda kalacağım dedim, planını yapmış muhtemelen. Kamera kayıtlarından da zaten anlaşılıyor. Üç dört günlük bir kamera kaydını izledim. Girdiğini ve çıktığını çok net bir şekilde görünce anladım kendisinin olduğunu. Ben dalış yapıyorum, dalıştan geldiğimde eşyaları koydum ve baktım bazı eşyalarımın olmadığını fark ettim. Sonrasında gardolabıma baktığımda kilidinin açılmış, içinden eşyalarımın çalındığını, özellikle kilitlemiştim ki, içinde 4500 dolar gibi bir param vardı. En başta o olmak üzere birçok eşyamı çalmış. Çamaşır sepetine yüklemiş, taşıyamayacak kadar doldurmuş artık kapıyı da kapayamamış sürükleyerek götürmüş'' dedi.
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