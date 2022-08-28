"Kırmızı Bülten" ile aranıyordu, Beylikdüzü‘nde yakalandı | Video

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Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından “Kasten Öldürme” suçundan ötürü “Kırmız Bülten” ile aranan Bulgaristan uyruklu bir katil zanlısı, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından sahte pasaportla yakalandı.
A.Z.M. de Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi'nde yine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. I.H.D.'nin yanında bulunan pasaportta kimlik bilgilerinin yer aldığı sayfanın kısmen yırtık olduğu, pasaportun başka birisine ait olduğu ve sadece pasaporttaki fotoğrafın I.H.D.'ye ait olduğu tespit edildi.