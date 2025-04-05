Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan otomobile yolcu otobüsü böyle çarptı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil hurdaya dönerken olayda şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, otobüsün arkadan otomobile yaklaştığı ve çarpışma anında otomobilin büyük bir şiddetle savrulduğu görüldü.
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