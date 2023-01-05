Video Yaşam Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya sebep oldu | Video
Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya sebep oldu | Video

Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya sebep oldu | Video

05.01.2023 | 14:02

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Ataşehir’de kırmızı ışıkta geçen otomobil sürücüsü seyir halinde bulunan başka bir otomobile çarptı. Otomobilin çarptığı araç çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada 1 sürücü yaralandı. Kaza sonrası takla atan araç işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Ataşehir, Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde saat 11.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özgün Derya Öztürk, 34 DFC 831 plakalı Toyota marka otomobil ile Kayışdağı Caddesi yan yoldan kırmızı ışık yanmasına rağmen u dönüşü yaptı. Dönüş yapan otomobil Kayışdağı Caddesi'nde seyir halinde olan ve kendisine yeşil ışık yanan Adil Şimşek kontrolündeki 34 DFC 831 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Adil Şimşek'in otomobili takla attıktan sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Adil Şimşek sağlık ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobilin takla attığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza sonrası 3 şeritli caddenin 2 şeridi trafiğe kapatılarak trafik bir süre 1 şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kaza yapan otomobillerin çekilmesi ve yolun temizlenmesi sonrası caddede trafik normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kazayı gören Aşkın Özdemir, "Araba dönüyordu diğer araba da hızlı geldi çarpıştılar. Arabanın bir tanesi takla attı. Ufak sıyrıklar vardı bir şeyi yoktu, ambulans geldi götürdü. Vatandaşlar da müdahale etti, adam zaten ayaktaydı. Işığı görür yerde değildim hangisi kırmızıdan geçti göremedim" dedi.

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