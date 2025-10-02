Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 02.10.2025 | 10:49 Sakarya’nın Karasu ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen darp olayında 18 yaşındaki gencin çenesi kırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

27 Eylül Cumartesi günü Karasu'nun Kabakoz Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre kız meselesi sebebiyle 18 yaşındaki E.D., aralarında çocuklarında bulunduğu bir grup tarafından darp edildi. Darp neticesinde çenesi kırılan E.D., hastanede tedavi altına alınırken darp edilme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından harekete geçen ekipler, kavgaya karışan S.K., S.Y., E.K. ve M.A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi.