Video Yaşam Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video

Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video

02.10.2025 | 10:49

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen darp olayında 18 yaşındaki gencin çenesi kırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
27 Eylül Cumartesi günü Karasu'nun Kabakoz Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre kız meselesi sebebiyle 18 yaşındaki E.D., aralarında çocuklarında bulunduğu bir grup tarafından darp edildi. Darp neticesinde çenesi kırılan E.D., hastanede tedavi altına alınırken darp edilme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından harekete geçen ekipler, kavgaya karışan S.K., S.Y., E.K. ve M.A.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 00:24
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 02.10.2025 | 10:49
Akyaka’da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 00:26
Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 02.10.2025 | 10:38
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02.10.2025 | 10:37
Mahmutbey metrosunda yangın paniği: İstasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi | Video 02:02
Mahmutbey metrosunda yangın paniği: İstasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi | Video 02.10.2025 | 10:12
Tekirdağ’da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02:18
Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02.10.2025 | 10:12
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02.10.2025 | 10:11
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 01:38
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 02.10.2025 | 09:38
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:22
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 09:26
63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama | Video 00:31
63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama | Video 02.10.2025 | 09:10
İsrail’in Sumud Filosu’a müdahalesinin ardından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi | Video 04:15
İsrail'in Sumud Filosu’a müdahalesinin ardından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi | Video 02.10.2025 | 08:48
Van’da 4 kilo 311 gram skunk maddesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi | Video 00:35
Van’da 4 kilo 311 gram skunk maddesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi | Video 01.10.2025 | 16:17
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:59
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01.10.2025 | 15:58
Kocası o anlara şahit olmuş! Bir çocuk annesini hayattan koparan asansör kazasında yaşanan panik kamerada | Video 02:31
Kocası o anlara şahit olmuş! Bir çocuk annesini hayattan koparan asansör kazasında yaşanan panik kamerada | Video 01.10.2025 | 14:57
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: Kafamı duvara vurdular | Video 02:09
13 yaşındaki kız çocuğuna işkence gibi darp: "Kafamı duvara vurdular" | Video 01.10.2025 | 14:57
Arnavutköy’deki esrarengiz cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video 04:51
Arnavutköy’deki esrarengiz cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı | Video 01.10.2025 | 14:35
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi | Video 02:01
Seri hırsız keşif yaparken ve eve tırmanırken kameraya yakalandı: 70 bin liralık eşya ele geçirildi | Video 01.10.2025 | 14:25
İzmir’de kan donduran iddia! Anne, bebeğini köprünün altına gömdü | Video 02:21
İzmir’de kan donduran iddia! Anne, bebeğini köprünün altına gömdü | Video 01.10.2025 | 14:11
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video 02:14
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video 01.10.2025 | 14:10
Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti | Video 01:07
Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti | Video 01.10.2025 | 13:19
İzmir’deki bıçaklı dehşette cinayet şüphelisi tutuklandı | Video 00:45
İzmir'deki bıçaklı dehşette cinayet şüphelisi tutuklandı | Video 01.10.2025 | 13:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY