Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video
Sakarya’nın Karasu ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıktığı öne sürülen darp olayında 18 yaşındaki gencin çenesi kırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
00:26
Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 02.10.2025 | 10:38
02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02.10.2025 | 10:37
02:02
02:18
Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02.10.2025 | 10:12
02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02.10.2025 | 10:11
01:38
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 02.10.2025 | 09:38
00:22
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 09:26
00:31
04:15
00:35
00:59
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01.10.2025 | 15:58
02:31
02:09
04:51
02:01
02:21
İzmir’de kan donduran iddia! Anne, bebeğini köprünün altına gömdü | Video 01.10.2025 | 14:11
02:14
Şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı | Video 01.10.2025 | 14:10
01:07
Alkollü sürücü tek şeritli yolda trafiği kesti | Video 01.10.2025 | 13:19
00:45
İzmir'deki bıçaklı dehşette cinayet şüphelisi tutuklandı | Video 01.10.2025 | 13:19