Video Yaşam Kızılay, kurban fiyatlarını açıkladı | Video

Kızılay, kurban fiyatlarını açıkladı | Video

Kızılay, kurban fiyatlarını açıkladı | Video
08.07.2021 | 15:38

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi darbetti | Video 03:33
Eli yanlışlıkla Kırkpınar Ağası'nın yüzüne geldi, saldırı sanan oğlu gazeteciyi darbetti | Video 08.07.2021 | 16:49
Şanlıurfa’da dev hortum paniği | Video 00:18
Şanlıurfa’da dev hortum paniği | Video 08.07.2021 | 16:47
3 kişinin yaralandığı yan bakma kavgası güvenlik kamerasında | Video 02:51
3 kişinin yaralandığı yan bakma kavgası güvenlik kamerasında | Video 08.07.2021 | 16:27
Müge Anlı'daki esrarengiz Büyükşen cinayeti olayında son dakika! Olay yeri dehşet evinden canlı yayınla... 05:40
Müge Anlı'daki esrarengiz Büyükşen cinayeti olayında son dakika! Olay yeri dehşet evinden canlı yayınla... 08.07.2021 | 16:41
Son dakika! Bozcaada'da orman yangını | Video 00:22
Son dakika! Bozcaada'da orman yangını | Video 08.07.2021 | 16:28
3 bin yıllık Frig Vadisi Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda | Video 02:21
3 bin yıllık Frig Vadisi Ege’nin Kapadokya'sı olma yolunda | Video 08.07.2021 | 16:05
Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay. Yanında hapşıran şahsı bıçakladı | Video 01:05
Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay. Yanında hapşıran şahsı bıçakladı | Video 08.07.2021 | 16:05
Kızılay, kurban fiyatlarını açıkladı | Video 09:48
Kızılay, kurban fiyatlarını açıkladı | Video 08.07.2021 | 15:38
SON DAKİKA: Sakarya'daki selden yeni görüntüler! Selden kurtulmak için mücadele eden vatandaşlar kamerada... 01:47
SON DAKİKA: Sakarya'daki selden yeni görüntüler! Selden kurtulmak için mücadele eden vatandaşlar kamerada... 08.07.2021 | 16:03
Sat Buzulları için Türkiye’nin bir ucundan Yüksekova’ya geldiler | Video 02:26
Sat Buzulları için Türkiye’nin bir ucundan Yüksekova’ya geldiler | Video 08.07.2021 | 15:34
Manavgat'taki kazada, kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 01:28
Manavgat'taki kazada, kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı | Video 08.07.2021 | 15:02
Akvaryum'da 2. bebek penguen de dünyaya gözlerini açtı | Video 01:04
Akvaryum'da 2. bebek penguen de dünyaya gözlerini açtı | Video 08.07.2021 | 14:45
Sel felaketinin şiddeti kamerada. Selin ortasında traktörde bulunan 6 kişi kurtulmak için böyle mücadele etti 05:11
Sel felaketinin şiddeti kamerada. Selin ortasında traktörde bulunan 6 kişi kurtulmak için böyle mücadele etti 08.07.2021 | 14:21
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi | Video 00:29
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi | Video 08.07.2021 | 14:21
Cesaretini bedeninden değil ruhundan alan kadın: Lizzie Valesquez 00:59
Cesaretini bedeninden değil ruhundan alan kadın: Lizzie Valesquez 08.07.2021 | 14:19
Titreyen köpeği görünce evinden battaniye getirdi | Video 00:45
Titreyen köpeği görünce evinden battaniye getirdi | Video 08.07.2021 | 13:33
Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 01:14
Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 08.07.2021 | 13:33
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 01:11
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 08.07.2021 | 13:33
THK pilotlarının gösterisi nefes kesti | Video 02:37
THK pilotlarının gösterisi nefes kesti | Video 08.07.2021 | 13:33
Konya'da Yok artık dedirten olay! Otomobilin erik ağacında asılı kaldığı ilginç kaza kamerada! 04:57
Konya'da "Yok artık" dedirten olay! Otomobilin erik ağacında asılı kaldığı ilginç kaza kamerada! 08.07.2021 | 12:46

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği Sincan'daki tesisin tanıtım programına katıldı. Kınık, “Yurtiçi kurban fiyatları bu sene de 1050 TL” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vekaletle kesilen kurbanların konserve haline getirildiği Et ve Süt Kurumu'nun Sincan'daki tesisinin tanıtım programına katıldı. Burada kesilen ve kemiklerinden ayrılan kurban etlerinin pişirildikten sonra konservelere konularak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Kınık, konserveleri kurban etleri ile doldurdu.

"YURTİÇİ KURBAN FİYATLARI BU SENE DE 1050 TL"
Bu sene de kurban payı fiyatlarını artırmadıklarını belirten Kınık, "Bütün kombinelerde vekaletler kesilirken noterler ve din görevlilerimiz huzurunda kurbanlarımızın öncesinde veteriner hekimlerimizin kontrolünde Kızılay ekibi arkadaşlarımızın şahitliğinde bu yıl 50 bini aşkın hisse Et ve Süt Kurumumuzun kombinelerinde kesilecek. Yurt dışında da planladığımız 100 bin hisse kurbanın bu anlamda ihtiyaç sahiplerine dağıtılması. Kurban organizasyonunda artık marka haline gelmiş bir Kızılay modelimiz var. Bu Kızılay modeli, kurban paylarımızın, Kurban Bayramı süresince kırmızı et ve taze et olarak dağıtılması şeklinde değil bütün bu organizasyonun yıl boyuna yayılacak şekilde bir model olan görmüş olduğunuz kurban paylarımızın konservelere dönüştürülmesidir.

Süreçte kurban paylarımız kesildikten sonra etler kemiklerinde ayrılır. Hatta et ve kemik suları vatandaşlarımızın istifadesine sunulacak bir şekilde değerlendiriliyor.

Etler kavurma fırınlarında pişiriliyor. Pişirildikten sonra üçe ayrılıyor. Ve 800 gram konserveler ya da 400 gram konserveler olarak 2 bölümde yüzde 70 oranında et yüzde 20 oranında et suyu, yüzde 10 oranında yağdan oluşan adaletli bir dağıtımla kurban payları konserveleniyor. Ve konserveler daha sonra pastörize fırınlarında yaklaşık 70 ile 120 derece ısıda ısıtılıyor içindeki mikroorganizmalar yok ediliyor. Ve Kızılay şubelerimiz aracıyla bütün ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yurt içi kurban fiyatlarımız geçen seneden farklı olmadan bu sene de 1050 TL olarak belirlendi.

Kızılay'ımızın vekaletle kurban organizasyonu farklı bir modelle yapılıyor. Bu özellikle bereketin yıl boyu sürmesi için vatandaşlarımızın Kurban Bayramı döneminde yeteri kadar kurban payı aldığını kırmızı et hissesi aldığını düşünerek bundan sonraki dönemler için bunları kavurma konservesi haline getirerek vatandaşa dağıtma şeklinde cereyan ediyor. Bir taraftan doğrudan 800 gramlık konserveler vatandaşlarımıza ulaştırılırken diğer taraftan da 4'er kilogramlık kavurma konserveleri de aşevlerimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor" dedi.

"RAF ÖMRÜ 1.5-2 YIL"
Kınık, "Vatandaşlarımız Kızılay.org web sitesinden ya da şubelerimiz aracılığıyla bankalar aracılığıyla hisse vekaletlerini Kızılay'a ulaştırıyorlar. 1050 TL hisse bedeli. Yurt içinde ve yurt dışında da aynı. Daha sonra bu hisseler toplanıyor. Ve şartlarına uygun şekilde Kurban bayramı başladıktan sonra 3 gün boyunca noter ve din görevlileri huzurunda vekaletler okunarak kurbanlar İslami usule göre kesiliyor. Sonra yine bunlar Et ve Süt Kurumumuzun kombinelerinde pişirilerek konserveleniyor. Bizim onlara biçmiş olduğumuz raf ömrü 1.5 yıl ama biz 1 yıl içerisinde yani bir sonraki Kurban Bayramı'na gelmeden bunlar zaten dağıtılmış ve bitmiş oluyor. Ama teknik ömrü 2 yılın üzerinde" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA